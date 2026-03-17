Il Napoli si prepara per la partita contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18:30. De De Bruyne sarà schierato tra i titolari, mentre Lobotka è stato convocato per la trasferta. Lobotka ha ormai recuperato e punta a partecipare alla gara, che si svolgerà sul campo dei sardi. La formazione azzurra si avvicina così alla sfida con alcune novità in mediana.

Buone notizie per il Napoli: Stanislav Lobotka è ormai a un passo dal rientro e punta a essere tra i convocati per la trasferta contro il Cagliari, in programma venerdì 20 marzo alle 18:30. Il centrocampista aveva dovuto saltare le gare interne contro Torino e Lecce a causa di un problema muscolare, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento e il rientro appare imminente. Intanto, l’emergenza infortuni che aveva colpito la squadra sembra gradualmente rientrare, con diversi giocatori pronti a tornare a disposizione nelle prossime partite. Ha riferito Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport: “Conte sta tornando ad avere la piena disponibilità della rosa, a Cagliari dovrebbe tornare anche Stanislav Lobotka: potrà alternarlo con Gilmour. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Contro il Cagliari De Bruyne titolare e Lobotka convocato (Sky Sport)

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