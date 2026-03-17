Consiglio regionale giungla di osservatori garanti e associazioni | dagli ex eletti a Neuroscienze fino alla Biodiversità

Il bilancio regionale della Campania rivela una presenza vasta di garanti, osservatori, consulte e associazioni coinvolti nelle attività dell'ente. Tra ex eletti e specialisti di vari settori, si contano numerose figure che operano in modo diverso, spesso con ruoli e competenze che si sovrappongono. Questa rete complessa si estende su diversi ambiti, dalla tutela della biodiversità alle neuroscienze.

Dal bilancio regionale della Campania emerge una selva di garanti, osservatori, consulte e comitati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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