Consiglieri M5S al voto per le provinciali nonostante l' ordine di astensione Palmisano | Dibattito interno

I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno partecipato al voto per le elezioni provinciali nonostante l’ordine di astensione. La decisione ha generato un dibattito interno nel partito, anche se non sono previste sanzioni per chi ha espresso il proprio voto. Un confronto tra i membri è comunque considerato necessario per chiarire le posizioni e le future strategie.

Non ci sarà nessuna conseguenza per chi ha votato per le elezioni provinciali ma sarà comunque necessario un confronto interno. Non sono passate certamente inosservate le scelte di diversi consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, nonostante l’indicazione di non recarsi al voto, hanno deciso di presentarsi al seggio per sostenere il candidato del centrosinistra, poi incoronato nuovo presidente della Provincia, ovvero il sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Controcorrente Per quanto riguarda il capoluogo, infatti, hanno votato sia il capogruppo Roberto Fusco che il consigliere Pierpaolo Strippoli. Ma a sostenere il candidato del centrosinistra sono stati anche Matteo Pacifico (Ostuni), Marco Ruggero (San Vito dei Normanni) ed Emanuele Pesimena (San Pietro Vernotico). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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