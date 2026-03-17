Confesercenti cambia Giannerini sale al vertice

L’assemblea congiunta delle Aree Viareggio e Lucca di Confesercenti Toscana si svolgerà martedì 24 marzo. Durante l’incontro, sarà ufficializzata la nomina di Francesco Giannerini come nuovo presidente della provincia di Lucca. La decisione sarà ratificata nel corso dell’evento, che coinvolge i rappresentanti delle due aree. La nomina di Giannerini rappresenta un cambiamento all’interno dell’associazione.

Sarà l’assemblea congiunta delle Aree Viareggio e Lucca di Confesercenti Toscana, martedì 24 marzo, a ratificare la nomina di Francesco Giannerini come nuovo presidente della provincia di Lucca. Una decisione giunta al termine delle riunioni delle due presidenze, frutto di una crescita significativa anche nel 2025 delle due Aree di Confesercenti sia a livello di soci che di servizi erogati alle imprese ed ai privati. Una associazione sempre più forte nei numeri, quindi, che rimane con le proprie Aree distinte e con le rispettive presidenze, unendo però la direzione con Francesco Giannerini appunto presidente provinciale e Daniele Benvenuti come responsabile anch’esso provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti cambia. Giannerini sale al vertice Articoli correlati Controlli intensificati in locali e sale da ballo, il vertice in Prefettura: "Sicurezza per i frequentatori della movida barese"L'incontro ha riguardato le iniziative da attivare per il coinvolgimento dei gestori dei locali cittadini, al fine di garantire che i luoghi di... Il sale come testimone della storia: al Musa una nuova mostra dedicata all'archeologia del saleAl Musa - Museo del Sale di Cervia, torna protagonista l’archeologia con la nuova mostra “Archeologia del sale a Cervia”, realizzata in...