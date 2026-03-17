Conferenza stampa Bischof pre Bayern Monaco Atalanta | Tenteranno di passare il turno ma noi daremo tutto e saremo concentrati Sul ruolo rispondo così

Durante la conferenza stampa prima della partita tra Bayern Monaco e Atalanta, il centrocampista dei bavaresi ha dichiarato che la squadra tenterà di passare il turno e che darà il massimo, rimanendo concentrata. Ha anche risposto alle domande sul suo ruolo in campo, senza ulteriori commenti o analisi. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa tra le due squadre.

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