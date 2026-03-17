Concorso Guardia di Finanza 2026 | 983 posti per Allievi Marescialli come partecipare

È stato annunciato il concorso della Guardia di Finanza per il 2026 che prevede l’assunzione di 983 allievi marescialli. La selezione è rivolta a chi desidera intraprendere una carriera nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e si prepara a partecipare alle prove di ammissione. Le iscrizioni sono aperte e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale.

Se sogni una carriera prestigiosa nelle Forze di Polizia a ordinamento militare, il 2026 offre un'opportunità imperdibile. È stato ufficialmente indetto il bando di concorso per l'ammissione di 983 Allievi Marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (anno accademico 20262027). Ecco una panoramica chiara e pratica per capire se hai le carte in regola e come affrontare la selezione. I 983 posti a disposizione sono divisi in due contingenti principali. Attenzione: è possibile presentare la domanda per un solo contingente e una sola specializzazione. Contingente Ordinario (923 posti): Di questi, 8 posti sono riservati a specifiche categorie, come i familiari di personale delle Forze Armate o di Polizia deceduto in servizio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli, come partecipare Articoli correlati Guardia di Finanza, concorso 2026/2027: 983 posti per Allievi MarescialliI posti sono ripartiti tra contingente ordinario (923) e contingente di mare (60). Guardia di Finanza, via al concorso per 983 allievi marescialli: i requisiti per partecipareCi sarà tempo fino alle 12 di lunedì 23 marzo per poter presentare domanda in merito al concorso per titoli ed esami finalizzato all'ammissione di... Una raccolta di contenuti su Concorso Guardia di Temi più discussi: Concorso Guardia di Finanza Allievi Ufficiali 2026 da 69 posti: ecco gli esiti della prova di preselezione; Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per Allievi Marescialli; Guardia di finanza, concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli; Concorso Guardia di Finanza: al via le domande per 983 allievi marescialli. Concorso Guardia di Finanza 2026, possibilità per quasi mille allievi marescialli: requisiti, profili, come partecipareUn concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato indetto dal comando generale della Guardia di Finanza. Si tratta di un concorso che servirà per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98mo corso ... msn.com Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per allievi marescialliPubblicato il bando per il concorso marescialli della Guardia di Finanza: 983 posti disponibili per il 98° corso ... marsalalive.it Sono 983 i posti disponibili per il concorso, per titoli ed esami, finalizzato all'ammissione di allievi marescialli al 98° corso della Guardia di Finanza per l'anno accademico... Leggi l'articolo - facebook.com facebook