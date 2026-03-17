Scare Out, thriller uscito in Cina durante il Capodanno lunare, è il primo film ad avere il sostegno esplicito del Ministero della Sicurezza di Stato (Mss), rompendo il lungo corso di silenzio e riservatezza intorno agli apparati di informazione e sicurezza cinesi e ripensando il rapporto tra sicurezza nazionale e opinione pubblica. La costruzione di una narrativa. Se la pubblicazione di contenuti mediatici da parte della Cia e dell’MI6 è ormai parte integrante delle strategie di crowdsourcing e reclutamento (da remoto) occidentali, mentre Taiwan ha prodotto una serie tv per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a una possibile invasione da parte di Pechino, per la Cina questo approccio rappresenta un relativo fattore di novità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con Scare Out, Pechino porta il controspionaggio al Cinema

Articoli correlati

“Rivedersi al cinema”: a Venticano una serata di cinema con il thriller DeltaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)...

Leggi anche: Porta a Porta festeggia 30 anni con il karaone di Mara Venier, Bruno Vespa e Al Bano