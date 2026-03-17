Con il decreto sicurezza zone rosse confermate per altri sei mesi

A Bergamo, le zone rosse sono state confermate per altri sei mesi con un decreto sicurezza. La decisione riguarda le stesse aree della città dove, da più di un anno, sono in vigore misure speciali di sicurezza. La vigilanza rafforzata continuerà a essere presente nelle zone interessate fino alla scadenza del nuovo provvedimento.

Bergamo. A più di un anno dall’entrata in vigore delle misure straordinarie di sicurezza, nelle stesse aree della città la vigilanza rafforzata è stata rinnovata per altri sei mesi. Dal punto di vista tecnico non si tratta di una proroga, ma di una nuova istituzione. Le cosiddette “zone rosse” erano state introdotte con una direttiva del Ministero dell’Interno il 17 dicembre 2024: con il nuovo decreto sicurezza, entrato in vigore il 25 febbraio dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono ora cambiati i requisiti giuridici alla base del provvedimento. L’articolo 4 del decreto ha infatti definitivamente dato la possibilità al Prefetto di individuare specifiche aree urbane dove applicare misure di sicurezza rafforzate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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