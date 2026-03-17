Comprare casa in classe energetica A e B Bologna Milano e Verona al top

Nel 2025, in alcune città italiane come Bologna, Milano e Verona, si è registrato un incremento nelle vendite di immobili classificati come energeticamente efficienti, ovvero di classe A e B. Tuttavia, la maggior parte delle compravendite riguarda ancora case di livello inferiore in termini di efficienza energetica. Questi dati mostrano una tendenza crescente verso l'acquisto di abitazioni più sostenibili, anche se non ancora predominante.

Nel 2025 è aumentata la quota di compravendite di case appartenenti alle classi energetiche più elevate, anche se la maggior parte delle transazioni continua a riguardare immobili meno efficienti. L’analisi è stata realizzata dall’ Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, che ha esaminato le compravendite concluse attraverso le agenzie del gruppo nel corso dell’anno. I dati evidenziano un miglioramento graduale delle prestazioni energetiche degli immobili acquistati dagli italiani. Secondo lo studio, la percentuale di acquisti di abitazioni in classe energetica A e B nel 2025 raggiunge l’ 8,5% del totale delle compravendite, in crescita rispetto al 7,8% registrato nel 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa in classe energetica A e B, Bologna, Milano e Verona al top Articoli correlati Comprare casa per gli over 64: trilocale il più scelto, importanza alla classe energeticaIl mercato immobiliare italiano registra una presenza sempre più significativa di acquirenti over 64. Comprare casa a Verona, c’è un quartiere dove il prezzo è di 6000 euro al mqIl mercato immobiliare di Verona nel primo semestre 2025 registra segnali di crescita diffusi, con variazioni positive in quasi tutte le macroaree... Aggiornamenti e notizie su Comprare casa Discussioni sull' argomento Cresce il mercato immobiliare, Fiaip: Conviene più comprare casa che andare in affitto; Mercato immobiliare, a comprare casa non sono solo le coppie. Ma cala il numero di donne pronte ad acquistare; Roma e Milano: che reddito serve per comprare casa; Mercato immobiliare Roma 2026: comprare casa in centro costa di più. Mercato immobiliare Roma 2026: comprare casa in centro costa di più x.com Comprare casa sta diventando sempre più caro e non per la guerra - facebook.com facebook