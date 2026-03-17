Nella partita tra Como e Roma, terminata 2-1, il risultato evidenzia la sconfitta per la squadra ospite, con un gol decisivo nel secondo tempo. Durante il match, l’arbitro ha assegnato un cartellino rosso a Wesley, che molti osservatori considerano inesistente. La sconfitta influisce sulla posizione in classifica e sul morale della squadra romana.

Senza ombra di dubbio, la sconfitta contro il Como pesa come un macigno sia dal punto di vista mentale che in ottica classifica. La Roma, infatti, ha sprecato un’occasione ghiotta, anzi ghiottissima per prendere terreno su quella che, in maniera inaspettata, è diventata una diretta concorrente per la lotta alla Champions League. I giallorossi hanno deluso in tutto e per tutto e fin dal primo minuto si è vista la netta differenza in termini di fame, di idee e di condizione fisica tra le due compagini. Da una parte, infatti, c’era il Como sempre reattivo sulle seconde palle, alla continua ricerca di idee e soluzioni di gioco dall’altra, invece, c’era una Roma spenta, a tratti quasi passiva che attendeva gli avversari nella speranza che Malen, in ripartenza, potesse inventarsi qualcosa di buono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Roma 2-1, una sconfitta che pesa come un macigno: ma il rosso a Wesley è inesistente

Articoli correlati

Moviola Como Roma, il CorSport boccia Massa: «Disastro totale, l’espulsione di Wesley è inesistente!». L’analisi completaMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Moviola Como Roma, il CorSport boccia...

Milan, l’assenza di Gabbia pesa come un macigno: il dato che accende l’allarme dopo la sconfitta con il ParmaDurante il riscaldamento di Milan-Parma, Matteo Gabbia è stato costretto a fermarsi per un fastidio muscolare.

Approfondimenti e contenuti su Como Roma 2 1 una sconfitta che pesa...

Temi più discussi: Highlights Serie A: Como-Roma 2-1: gli highlights Video; Como-Roma 2-1, pagelle: Malen glaciale, Douvikas e Diego Carlos decisivi; Como - Roma (2-1) Serie A 2025; Como-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Malen non basta, Douvikas e Diego Carlos fanno volare Fabregas.

Como-Roma 2-1: video, gol e highlightsu000fD!a???$'?RH?u000f?, =u0012D?Q?X?u0007??eQ ?du0004u001f,z?$ ?i?3?R?&?4I?fu001e (I? u0010Bb9?TZ??u0004QH???u0005U?D??u0001? ? u000b?wew!????&? (I'&??Tu0014I '???D??IFjJ)J???HB???D%?u0014$?)-YQiQu ... sport.sky.it

Squadre in campo al Sinigaglia, manca pochissimo al via.17:59Serie A 2025/2026, 29a giornata. Cronaca minuto per minuto di Como-Roma: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Arbitri, voti shock: Massa prende 9 dopo Como-Roma! - facebook.com facebook

Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas x.com