Nel corso di un anno e mezzo, sono state chiuse 534 attività commerciali, mentre contemporaneamente i residenti della zona sono aumentati. La perdita di esercizi commerciali si è verificata in diverse aree della città, coinvolgendo negozi di varia natura. Durante lo stesso periodo, la popolazione residente ha continuato a crescere, senza che si registrassero nuove aperture significative.

Le 534 attività commerciali perse in un anno e mezzo, periodo nel quale parallelamente i residenti sono cresciuti di poco meno di seimila unità, rappresentano un campanello d’allarme, ma pur nelle difficoltà (comuni a tutto il territorio nazionale) Bergamo ha messo in campo una capacità di resistenza e di resilienza che hanno rappresentato l’ancora di salvezza per tutto l’ecosistema del commercio provinciale. Secondo una recente elaborazione dell’Ufficio Studi Confcommercio su dati Centro Studi Camere di Tagliacarne, infatti, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono spariti 156mila punti vendita del commercio fisso e ambulante, mentre sono cresciute le attività di alloggio e ristorazione (19mila in più) ed è esploso il commercio online, che ha fatto segnare un emblematico +187%. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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