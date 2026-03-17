Comizio d’amore per Sì evento-maratona oratoria martedì 17 marzo
Martedì 17 marzo alle 17 si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati un evento chiamato “Comizio d’amore per Sì” che si svolgerà come una maratona di discorsi. L’iniziativa coinvolge diversi oratori e si svolge in una sede ufficiale del Parlamento. La manifestazione durerà alcune ore e si concentrerà su temi legati alla campagna referendaria.
ROMA – Martedì 17 marzo, a partire dalle ore 17, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà l’evento-maratona oratoria “Comizio d’amore per Sì”. Interviene il segretario di presidenza Benedetto Della Vedova. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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