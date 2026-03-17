Come smascherare il No della post verità

La campagna referendaria si sta concentrando sempre meno sul quesito originale e si sta spostando su temi estranei, secondo quanto si nota nelle ultime settimane. Le discussioni si sono allargate e coinvolgono argomenti diversi, distraendo dall’obiettivo principale del voto. I partecipanti e gli osservatori osservano come questa tendenza influisca sulla percezione pubblica e sulla trasparenza del dibattito.

Votare Sì (anche) per mandare in soffitta un lascito del Ventennio. Mentre il metodo del fronte contrario alla riforma della giustizia è il depistaggio Come previsto la campagna referendaria sta sempre più avvitandosi attorno a temi estranei al quesito referendario. È stato detto – non ricordo da chi – che così si realizza un “furto di democrazia”, io mi limito a dire che così si realizza una offesa alla Costituzione. Questa, nell’affermare il principio della sovranità popolare, tiene a distinguere gli istituti di democrazia diretta da quelli di democrazia rappresentativa. Ma è ancora possibile continuare a sollecitare voti e discussioni sulla proposta e non sui proponenti; a sollecitare voti sui testi approvati dal Parlamento e sottoposti all’approvazione popolare ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Come smascherare il No della post verità Articoli correlati Cristiano Godano, rock intransigente nell’era della post-verità: trent’anni de «Il Vile»Incontri Intervista al leader dei Marlene Kuntz: l’onestà intellettuale nel fare musica e la resistenza agli algoritmi dei «capitalisti della... Leggi anche: La fase distopica nell’era della post verità: come l’amministrazione Trump racconta gli omicidi dell’ICE Boy Saved Food For His Grandmother, But She Died. A Loyal Official Had The Corrupt One Executed!