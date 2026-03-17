come sarebbe la crisi iraniana se il mondo non dipendesse dal petrolio

Se il mondo non dipendesse più dal petrolio, la crisi iraniana avrebbe un impatto molto diverso. Con l’adozione diffusa di energie rinnovabili e veicoli elettrici, la domanda di petrolio diminuirebbe drasticamente, riducendo la rilevanza strategica della regione. In questo scenario, eventuali tensioni o blocchi nelle esportazioni di greggio avrebbero effetti limitati sull’economia globale, poiché le fonti di energia sarebbero più diversificate.

Immaginate la crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran in un mondo alimentato principalmente dall’energia eolica e solare e dalle batterie invece che dal petrolio e dal gas. Nell’economia di oggi, basata sui combustibili fossili, gli attacchi iraniani contro le infrastrutture petrolifere e del gas nel golfo Persico e la minaccia di Teheran di chiudere lo stretto di Hormuz provocano la reazione dei mercati. I prezzi del petrolio s’impennano. I governi si preparano all’inflazione. Un quinto del petrolio scambiato nel mondo passa da quel corridoio stretto, che collega i paesi del Golfo alle rotte commerciali. Quando le tensioni aumentano in quella zona, i mercati energetici reagiscono immediatamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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