Sul Galaxy S26 Ultra sono disponibili 71 funzioni e trucchi dedicati alla personalizzazione, integrati nelle funzionalità di One UI 8. Questo modello, come altri top di gamma Samsung, offre molte possibilità di adattamento attraverso impostazioni e strumenti avanzati. Gli utenti possono esplorare diverse opzioni per configurare il dispositivo secondo le proprie preferenze, sfruttando le funzioni più innovative e pratiche offerte dal sistema.

Come per gli altri top di gamma Samsung anche per l’ultimo nato sono molteplici le funzioni che consentono di personalizzare Galaxy S26 Ultra grazie alle funzioni avanzate della One UI 8.5 basata su Android 16 e alla presenza della S Pen. Alcune impostazioni sono molto conosciute, mentre altre rimangono nascoste nei menu del sistema. Samsung Galaxy S26 Ultra non è solo uno smartphone, è una centrale di potenza tecnologica. In questa guida definitiva, ho selezionato 71 funzioni e trucchi (molti dei quali nascosti nei menu più profondi) per trasformare il tuo dispositivo in un pezzo unico. Che tu voglia migliorare l’autonomia, dominare la S Pen o scattare foto da pro, qui troverai tutto quello che ti serve. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Come personalizzare al massimo il tuo Galaxy S26 Ultra: 71 funzioni e trucchi imperdibili (con Video)

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