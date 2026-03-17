come attivare il privacy display su galaxy s26 ultra

È disponibile una guida dettagliata su come attivare il Privacy Display sul Samsung Galaxy S26 Ultra. Il testo spiega tutti i metodi e le modalità di configurazione per attivare questa funzione. Sono inclusi anche consigli pratici per utilizzare al meglio il Privacy Display nel dispositivo. La guida si rivolge agli utenti interessati a proteggere le proprie informazioni sullo schermo.

Guida completa su come attivare il Privacy Display del Samsung Galaxy S26 Ultra: tutti i metodi, le modalità di configurazione e i consigli per usarlo al meglio. Stai usando lo smartphone in metro, in ufficio o in un bar affollato e hai sempre la sensazione che qualcuno stia leggendo il tuo schermo? Con il Samsung Galaxy S26 Ultra questo problema ha finalmente una soluzione nativa e integrata: si chiama Privacy Display, ed è una tecnologia hardware che rende il contenuto del display visibile soltanto frontalmente, oscurandolo per chi guarda dai lati. In questa guida trovi tutto quello che devi sapere per attivarlo, configurarlo e sfruttarlo al massimo. 🔗 Leggi su Defanet.it

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