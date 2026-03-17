Due imputati sono stati condannati a un anno di reclusione ciascuno per il tentato furto avvenuto lo scorso febbraio al Cristina Park Hotel. Il procedimento si è concluso con questa decisione dopo il processo. La vicenda riguarda un tentativo di furto che non è andato a buon fine presso la struttura alberghiera. La sentenza è stata emessa al termine delle procedure giudiziarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiude con una condanna a un anno di reclusione ciascuno il procedimento per il tentato furto avvenuto lo scorso febbraio ai danni del Cristina Park Hotel. Il giudice ha emesso la sentenza nei confronti di Tommaso T., 31 anni, e Girolamo C., 32 anni, entrambi di Montesarchio, che avevano scelto di essere giudicati con rito abbreviato. La Procura aveva avanzato una richiesta di condanna a due anni e sei mesi di reclusione, ma il giudice ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Mario Cecere, ritenendo assorbito il capo relativo al danneggiamento in quello principale di tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpo fallito al Cristina Park Hotel: arriva la condanna per i due imputati

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