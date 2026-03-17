Colpo di coda dell' inverno e goccia fredda in sull' Italia | ecco neve maltempo e calo delle temperature

Un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale provoca maltempo al Sud Italia e in Sicilia, con piogge e temporali, mentre al Centro-Nord il tempo rimane più stabile e le temperature sono più miti. La neve si è abbassata a quote basse in alcune zone e le temperature sono in calo. La situazione meteorologica si mantiene instabile al Sud e sulla Sicilia.

Un vortice depressionario attivo sul Mediterraneo meridionale continua a portare maltempo al Sud Italia e sulla Sicilia, con piogge e temporali, mentre al Centro-Nord prevalgono condizioni più stabili e miti. Nei prossimi giorni è atteso un cambio di circolazione: l'alta pressione si sposterà verso il Nord Europa favorendo l'arrivo di aria fredda da est. Una goccia fredda interesserà l'Italia portando un deciso calo delle temperature e nuove precipitazioni, soprattutto su Adriatico e Sud, con neve fino a quote basse. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano nel weekend il tempo tenderà a migliorare, ma il clima resterà freddo con valori sotto media e possibili temporali pomeridiani su Alpi e Appennino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo di coda dell'inverno e goccia fredda in sull'Italia: ecco neve, maltempo e calo delle temperature Articoli correlati Colpo di coda dell’inverno, Jolina porta temporali e venti intensi: temperature in calo fino a 14°CIl vortice ciclonico sul Mar Libico spinge nuvole cariche di pioggia verso la città. Leggi anche: Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo Una selezione di notizie su Colpo di coda dell'inverno e goccia... Temi più discussi: Colpo di coda dell'Inverno con un ciclone freddo, la Primavera dovrà aspettare; Neve (a sorpresa) a marzo, colpo di coda dell'inverno in Emilia Romagna: ecco quando; Il colpo di coda dell'inverno: neve e pioggia al nord. Al sud resistono il sole e il bel tempo; Colpo di coda dell’inverno in Valtellina. Colpo di coda dell'inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteoPrimavera, anzi no. Sembrava fatta per l'arrivo definitivo della bella stagione e invece assistiamo a un colpo di coda dell'inverno con un calo termico anche di 6-7 gradi, maltempo e tempo instabile a ... adnkronos.com Meteo – Colpo di coda invernale in arrivo, atteso generale crollo termico ed anche neve a quote piuttosto basseMeteo - Colpo di coda invernale nei prossimi giorni, irruzione fredda da est porta un diffuso crollo termico ed anche neve a bassa quote su alcune regioni ... centrometeoitaliano.it Colpo di coda dell’inverno: freddo, neve e rischio gelate sorprendono l’Italia - facebook.com facebook 65' #CremoneseFiorentina 1-3 Djuric! Colpo di testa potente che va vicino al palo #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreFio x.com