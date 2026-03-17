Un'esplosione ha colpito l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, provocando danni visibili nella zona. Ieri, gli Stati Uniti avevano diffuso un avviso di evacuazione per i cittadini presenti in città. Contestualmente, sono stati segnalati attentati con esplosivi a Teheran e Beirut. Al momento non ci sono dettagli su eventuali feriti o vittime.

Esplosione a Baghdad, ieri gli Stati Uniti avevano chiesto ai cittadini di lasciare la città. Ondata di missili israeliani su Iran e Libano Un'eplosione è stata segnalata vicino all'ambasciata statunitense a Baghdad, ieri gli Stati Uniti avevano chiesto ai cittadini di lasciare la città. Ondata di missili israeliani su Iran e Libano Tre esplosioni hanno riecheggiato a Dubai dopo un allarme missilistico nelle prime ore di oggi. Lo ha constatato un corrispondente dell'AFP. Le esplosioni sono seguite a un avviso sui telefoni cellulari rivolto ai residenti, che li invitava a "cercare immediatamente un luogo sicuro" a causa di "potenziali minacce missilistiche". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpita l'ambasciata Usa in Iraq, bombe su Teheran e Beirut

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