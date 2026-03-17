Colpita l’ambasciata Usa a Baghdad

Nella notte, l’ambasciata statunitense a Baghdad è stata presa di mira da un attacco con droni e razzi, pochi ore dopo che un episodio simile si era verificato nelle vicinanze. Le forze di sicurezza hanno risposto alle minacce e si sono attivate per valutare i danni, mentre le autorità locali stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione su eventuali vittime è stata ancora resa nota.

L’ ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita nella notte da un attacco con droni e razzi, dopo che un attacco simile era avvenuto poche ore prima. Lo ha riferito un funzionario della sicurezza. La difesa aerea, secondo quanto riporta un giornalista dell’Afp, ha intercettato un primo vettore. Ma un secondo (si tratterebbe di un drone) ha colpito la sede diplomatica Usa provocando un’esplosione. Dall’ambasciata si è alzata una colonna di fumo. Non ci sarebbero vittime. WATCH: Dramatic moment US Embassy C-RAM air defense shoots down incoming drone in Baghdad, Iraq pic.twitter.com0PCPfh4lXo — Rapid Report (@RapidReport2025) March 17, 2026 Teheran: «Attaccate basi Usa negli Emirati, in Bahrein e in Qatar». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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