Città inaccessibili alle persone con disabilità solo un capoluogo su tre ha un piano | Fuori legge da 40 anni

Un’indagine condotta dall’Associazione Luca Coscioni rivela che soltanto un capoluogo su tre ha adottato un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, nonostante questa obbligatorietà sia in vigore da quarant’anni. La situazione evidenzia come molte città risultino ancora inaccessibili alle persone con disabilità, creando ostacoli quotidiani e limitando la libertà di movimento. Solo pochi capoluoghi si sono dotati di strumenti per migliorare la fruibilità urbana.

Un'indagine dell'Associazione Luca Coscioni ha svelato che solo che poco più di un capoluogo su tre si è dotato di un PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) nonostante la loro adozione sia obbligatoria da 40 anni. A Fanpage.it Rocco Berardo, coordinatore delle campagne per la disabilità dell'associazione, ha spiegato il significato di questi dati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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