Cinturrino chiede i domiciliari | al via udienza Riesame
Al tribunale di Milano si tiene l’udienza davanti ai giudici del Riesame per Carmelo Cinturrino, agente di polizia arrestato per l’omicidio volontario di Abderrahim Mandouri, avvenuto il 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Cinturrino ha presentato richiesta di domiciliari, mentre il procedimento giudiziario prosegue. La discussione si svolge in un clima di attenta valutazione delle accuse e delle relative misure cautelari.
(Adnkronos) – Al via l’udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per Carmelo Cinturrino, l’agente di polizia arrestato per l’omicidio volontario di Abderrahim Mandouri, ucciso lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio. Difeso dagli avvocati Marco Bianucci e Davide Giuseppe Giugno, l’assistente capo del commissariato Mecenate (presente in aula) ha chiesto i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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