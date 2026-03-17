Chi non ricorda Lucy, la bambina scorbutica, ipercritica e lamentosa che spesso si rivolge all’amico Charlie Brown con tono sprezzante utilizzando il sarcasmo? Lucy van Pelt è la sorella di Linus nei fumetti dei Peanuts, famosa per offrire consulti psicologici. Disegnata da Charles Schulz è l’antagonista per eccellenza ma non è la cattiva della storia, tutt’altro: ha anche momenti di tenerezza e soprattutto gestisce un chioschetto di aiuto offrendo consigli per cinque centesimi. Gli altri ragazzi vendono limonata, Lucy invece dispensa consigli che spaziano dalla psicologia di strada a verità esilaranti ed indagini perspicaci. Dopo la Farmacia Letteraria che nel mese di dicembre ha aperto con successo all’interno della loro biblioteca, i ragazzi dell’ I. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cinque cent grazie": flash mob poetico sulle orme della mitica Lucy

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