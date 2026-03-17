Cinisello | figlio uccide madre rischio ergastolo

A Cinisello Balsamo, Gianrico Dario Ricci è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver ucciso sua madre, Daniela Guerrini. Il procedimento giudiziario è stato avviato dopo che la donna è deceduta in circostanze che hanno portato all’arresto del figlio. La vicenda riguarda un episodio di violenza familiare che ha sconvolto la comunità locale. Il processo è in corso e si rischia l’ergastolo.

Un dramma familiare a Cinisello Balsamo ha portato al rinvio a giudizio di Gianrico Dario Ricci, accusato di aver causato la morte della madre Daniela Guerrini. Il 37enne rischia l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla parentela, dopo che una perizia psichiatrica ha escluso patologie mentali. La vittima, un’ex insegnante in pensione di 69 anni, è deceduta per emorragia cerebrale e lesioni interne subite durante violenze fisiche. L’evento si è consumato nell’abitazione familiare lo scorso marzo, quando la donna fu ricoverata all’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni con gravi traumi. Le indagini della Sezione Omicidi hanno confermato che la morte dipese da un arresto cardiocircolatorio scatenato dalle aggressioni del figlio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinisello: figlio uccide madre, rischio ergastolo Articoli correlati Leggi anche: Uccide la madre a Puegnago, il figlio Mauro Pedrotti condannato all’ergastolo Gianrico Dario Ricci rischia l’ergastolo per avere ucciso a botte la madre Daniela Guerrini a Cinisello BalsamoCinisello Balsamo (Milano), 17 Marzo 2026 - È stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza e verrà processato a maggio dalla Corte di Assise... Giovanni ucciso dalla madre, una tragedia che si poteva evitare - Ore 14 del 17/11/2025