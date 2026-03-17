Cilento Autentico DMO rilancia il percorso di rete e invita Comuni e operatori a partecipare

Nel pomeriggio del 16 marzo 2026 si è tenuta una riunione dei Sindaci aderenti a Cilento Autentico DMO, durante la quale sono stati discussi i progressi fatti negli ultimi anni nella creazione di una governance turistica condivisa del territorio. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti comunali e operatori locali, con l’obiettivo di rilanciare il percorso di rete e coinvolgere nuovi soggetti nella gestione del turismo.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta nel pomeriggio di ieri, 16 marzo 2026, una riunione dei Sindaci aderenti a Cilento Autentico DMO, nel corso della quale è stato fatto il punto sul percorso avviato negli ultimi anni per la costruzione di una governance turistica condivisa del territorio. L’incontro ha rappresentato l’occasione per un confronto ampio sul tema dell’organizzazione della destinazione turistica Cilento e sulle prospettive legate al processo di riconoscimento delle Destination Management Organization avviato dalla Regione Campania. Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà di proseguire nel percorso costruito in questi anni, che ha portato alla nascita di una rete territoriale composta da amministrazioni comunali, imprese turistiche, associazioni e numerosi soggetti del sistema dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cilento Autentico DMO rilancia il percorso di rete e invita Comuni e operatori a partecipare Articoli correlati Cuccaro Vetere aderisce a "Cilento Autentico DMO": salgono a 17 i Comuni della reteCon la delibera di Giunta comunale anche il Comune di Cuccaro Vetere ha formalizzato la propria adesione a Cilento Autentico DMO, portando a 17 il... Leggi anche: Turismo e imprese, Cilento Autentico Dmo cresce: nella rete anche Cepi e Federcepicostruzioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cilento Autentico Discussioni sull' argomento Cepi e Federcepicostruzioni entrano in Cilento Autentico DMO; CILENTO AUTENTICO DMO CRESCE ANCORA: ANCHE CUCCARO VETERE ADERISCE AL PROGETTO SALGONO A 17 I COMUNI DELLA RETE. Cilento autentico in vetrinaCirca 20 operatori turistici internazionali arriveranno tra venerdì 13 e domenica 15 marzo a Sapri, Morigerati, Vibonati e San Giovanni a Piro, per scoprire ... napolivillage.com Anche Pisciotta aderisce a 'Cilento Autentico DMO'Un territorio unito per un turismo sostenibile. Dopo l'adesione dei Comuni di San Giovanni a Piro, Centola, Camerota e Sapri, con la Delibera di Giunta n. 79 del 4 novembre 2024, anche il Comune di ... ansa.it Cilento autentico in vetrina: tour per operatori turistici da tutto il mondo nelle Terre del Bussento - facebook.com facebook Cilento autentico in vetrina: tour per operatori turistici da tutto il mondo nelle Terre del Bussento x.com