Ciclismo Vangi protagonista Bis a Calenzano Lo firma Martinez

Nel ciclismo, il Team Vangi Tommasini ha conquistato il suo secondo successo stagionale al 5° Memorial Paolo Baicchi a Calenzano. La vittoria è stata ottenuta da Aitor Groset Martinez, un diciottenne spagnolo, che ha concluso la gara con un finale brillante. Questa affermazione segue il buon rendimento dimostrato dall’atleta anche durante la passata stagione in Spagna.

Porta la firma del diciottenne spagnolo Aitor Groset Martinez il bis stagionale del Team Vangi Tommasini nel 5° Memorial Paolo Baicchi, grazie a un finale di gara splendido a conferma delle sue doti atletiche messe in mostra anche nella passata stagione in Spagna. In volata netto il successo di Martinez sul compagno di fuga mentre Meloni vinceva la volata del gruppo per il terzo posto. Il Team Vangi Tommasini ha inoltre inserito nella Top ten altri tre corridori (Tarallo, Verdirame e Gaggioli) a conferma della forza del suo organico. Un centinaio gli juniores al via sull’insidioso "Circuito degli Assi" di km 3,500 ripetuto per 22 volte, con media veloce nonostante le folate di vento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Vangi protagonista. Bis a Calenzano. Lo firma Martinez Articoli correlati Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima “zampata” stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in... Ciclismo. Uno-due della Vangi a CalenzanoDopo una gara controllata efficacemente sul piano tattico ed aver mostrato una chiara superiorità tecnica, il Team Vangi Tommasini Il Pirata ha... Tutto quello che riguarda Ciclismo Vangi protagonista Bis a... Ciclismo, bis del Team Vangi a Calenzano con lo spagnolo MartinezCalenzano,15 marzo 2026 – La prima zampata stagionale del forte e brillante spagnolo Aitor Groset Martinez, secondo successo nel 2026 ancora in casa a Calenzano per il Team Vangi Tommasini Il Pirata ... lanazione.it Ciclismo: Team Vangi superstar a Calenzano con MeloniIl memorial Clara e Faliero Vangi-Piero Bacchereti organizzata dalla Tuscany Cycling Academy: ai posti d'onore Gaggioli e Bonciani ... lanazione.it