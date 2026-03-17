Cibo sano migliora salute e ambiente L’etichetta ci parla ascoltiamola

Durante il percorso Cibo&Clima, i partecipanti si sono recati al supermercato per confrontare due spese diverse: una composta da alimenti considerati meno salutari e l’altra da prodotti più sani. L’obiettivo era analizzare le etichette alimentari, imparando a riconoscere le informazioni che influenzano le scelte di consumo e a valutare l’impatto che i diversi alimenti possono avere sulla salute e sull’ambiente.

Abbiamo partecipato al percorso Cibo&Clima. Una parte del percorso si è svolto al supermercato dove, divisi in gruppi, abbiamo simulato una spesa di cibi ’cattivi’ e una di cibi ’buoni’. Tra i cattivi abbiamo inserito bibite gassate, patatine, crema spalmabile di nocciola, caramelle, margarina. Tra i buoni molta frutta e verdura (anche se confezionati), legumi, creme vegetali, pasta, confezioni di carne. "Ciò che mangiamo influisce sulla nostra salute. Al supermercato abbiamo selezionato fra i cibi sani una vellutata di asparagi. Ma leggendo l’etichetta ci siamo rimasti male: solo il 3% erano gli asparagi e il resto solo aromi e riso. Quindi se puoi compra asparagi di stagione e cucinali tu" (Riccardo B). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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