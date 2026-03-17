Su WhatsApp sta circolando un messaggio che chiede di votare per una giovane ballerina, ma si tratta di una truffa volta a sottrarre gli account degli utenti. La richiesta invita gli utenti a cliccare su un link o a rispondere con il proprio consenso, mettendo a rischio la sicurezza dei profili. La truffa si presenta con un messaggio semplice e diretto, senza ulteriori dettagli o spiegazioni.

Sta circolando su WhatsApp il messaggio “Puoi votare per Francesca?”: dietro la richiesta di voto per una giovane ballerina si nasconde una truffa che ruba l’account. Un collega di lavoro mi scrive in chat, in privato, una cosa personale. Strano: non lo fa quasi mai. Parla di un concorso di danza. Non riguarda sua figlia, ma la figlia di alcuni amici. I figli sono pezzi di cuore — anche quando sono figli degli amici. E quando qualcuno chiede una mano per una cosa che riguarda un ragazzo o una ragazza, per di più così piccol*, l’istinto è quello di aiutare. La richiesta è semplice. Un piccolo favore. «Ciao, potresti votare per Francesca? È la figlia dei miei amici, il primo premio è un corso gratuito di danza, ed è molto importante per lei!». 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - “Ciao, potresti votare per Francesca?”: attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp

Articoli correlati

Truffa della ballerina su WhatsApp: "Potresti votare per mia nipote Federica?", rischio clonazione account per altri raggiriÈ molto facile cadere in questa truffa visto che il messaggio proviene non da un numero sconosciuto ma da un contatto salvato sulla rubrica La...

Attenzione alla truffa della ballerina su WhatsApp: come evitare il raggiroUn falso concorso di danza mette a rischio migliaia di account in tutta Italia attraverso messaggi ingannevoli inviati da amici… Un falso concorso di...

Contenuti utili per approfondire Ciao potresti votare per Francesca...

Temi più discussi: Attenti al Ghost Pairing su WhatsApp: il messaggio dell'amico che ti ruba l'identità; Ciao, puoi votare mio nipote? Recita in uno spettacolo teatrale. Ma è solo una truffa via whatsapp. Nuova allerta in Puglia; Ghost Pairing: la nuova truffa che svuota WhatsApp e mette a rischio privacy e soldi - FoggiaToday; Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate selvagge.

OCCHIO: SU WHATSAPP CIRCOLA ANCORA IL MESSAGGIO-TRUFFA DELLA ‘BALLERINA’LECCO – Di solito arriva un messaggio, da un vostro contatto, con un testo semplice: Ciao, potresti votare per Francesca? È la figlia dei miei amici, il primo premio è un corso gratuito di danza, ed è ... lecconews.news

'Potresti votare mia nipote?': ecco il Ghost Pairing, la truffa su WhatsApp(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Potresti votare per mia nipote?: si chiama Ghost Pairing ed è la truffa on-line consente ai cybercriminali di prendere il controllo dell'account WhatsApp Web delle vittime ... notizie.tiscali.it

Ciao a tutti . Sono nuovo nel gruppo e mi sono iscritto per chiedervi un consiglio per qualche acquisto . Non ho un vero genere in mente ma ho un pò di restrizioni. Se horror preferirei mockumentary Se film drammatico o D' amore preferire non qualcosa di ban - facebook.com facebook