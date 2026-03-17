Chrome | estensione popolare nasconde malware pericoloso

Un’estensione molto diffusa tra gli utenti di Google Chrome si è rivelata contenere un malware pericoloso. La scoperta riguarda un componente aggiuntivo che, pur sembrare innocuo, nascondeva rischi significativi per la sicurezza dei dispositivi coinvolti. La presenza del software dannoso è stata identificata da esperti di sicurezza informatica, che hanno evidenziato la sua capacità di compromettere i dati degli utenti.

Un’insidia digitale si è nascosta in uno strumento apparentemente innocuo per gli utenti di Google Chrome. L’estensione Save Image as Type, utilizzata da milioni di persone per convertire file WebP in formati comuni come JPEG o PNG, è stata identificata come veicolo di malware. Chi ha installato questo componente aggiuntivo riceverà presto un avviso esplicito sul browser che segnala la presenza di codice malevolo e il rischio concreto per la sicurezza dei dati personali. Il problema nasce dalla necessità pratica di gestire immagini nel formato WebP, spesso incompatibili con i visualizzatori standard. Gli sviluppatori dell’estensione avevano creato una soluzione comoda per scaricare queste immagini trasformandole immediatamente in formati leggibili da tutti i dispositivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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