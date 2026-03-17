ChorusLife è un progetto che combina architettura, sound design e identità olfattiva in modo integrato. Nella spa immersiva di Bergamo sono stati creati cinque paesaggi percettivi diversi, ognuno con caratteristiche specifiche. Il risultato è un sistema sensoriale che permette di vivere esperienze uniche attraverso stimoli visivi, acustici e olfattivi. La progettazione si concentra sulla sinergia tra questi elementi.

Architettura, sound design e identità olfattiva come sistema integrato: la costruzione di cinque paesaggi percettivi distinti nella spa immersiva di Bergamo.. Il lusso più raro nel wellness contemporaneo non è un materiale né un trattamento: è lo spazio. La possibilità di muoversi senza pressione, di sostare senza calcolare il tempo, di abitare un ambiente che non chiede nulla in cambio. ChorusLife Immersive Spa ha fatto di questa possibilità la propria scelta fondante — prima ancora che un’intenzione estetica. Il progetto si fonda sull’ipotesi che il benessere non sia una condizione da evocare ma una sequenza da costruire. Che lo spazio, se progettato con cura e intenzione, orienti il corpo senza imporsi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - ChorusLife: il progetto che si riconosce a occhi chiusi

Articoli correlati

Tuttosport – “Con Conte a occhi chiusi, da Allegri scelte che sembravano assurde e poi…”Bonucci parla poi degli allenatori avuti: “Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da allenatori importanti e ognuno di loro mi ha lasciato...

Leggi anche: Valentino, chi è Oscar Garavani, il presunto pronipote che la famiglia non riconosce: «Non c'è alcuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito»

Aggiornamenti e notizie su ChorusLife il progetto che si riconosce...

Argomenti discussi: LAUFEY: le foto del concerto alla Chorus Life Arena di Bergamo.

Ritorno in prima serata per Pio e Amedeo: su Canale 5 lo show evento dalla ChorusLife ArenaDopo un periodo lontani dalla tv, Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con uno show speciale in tre serate per celebrare i 25 anni di carriera, tra comicità, ospiti e momenti che ripercorrono il loro perc ... news.fidelityhouse.eu

Annunciata la data del musical Maradona – El Diego alla ChorusLife ArenaLo spettacolo andrà in scena il 2 aprile 2027. Sul palco Lorenzo Salvetti, che è già stato protagonista dell'edizione 2024 di X Factor e attualmente è in gara nella scuola di Amici di Maria De Filippi ... bergamonews.it