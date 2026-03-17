Chloé presenta la nuova borsa Icons, realizzata in pelle con dettagli Heritage. Si tratta di un modello che riprende le linee di un’icona del marchio, combinando stile classico e dettagli moderni. L'articolo include un avviso di trasparenza riguardo a possibili link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

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© Ameve.eu - Chloé Borsa Icons: Pelle, Heritage e il valore di un’icona

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