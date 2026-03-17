Chivu fermato per un turno | salta Firenze Arrivata anche la decisione del Giudice su Kolarov

Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare Chivu per un turno, impedendogli di partecipare alla partita contro la Fiorentina. Nel frattempo, è arrivata anche la decisione riguardante Kolarov, che ha ricevuto una sanzione. Le decisioni del giudice hanno influenzato i piani dell’Inter in vista della trasferta a Firenze. La squadra nerazzurra si prepara senza alcuni dei suoi elementi più esperti.

Chivu. Le decisioni del Giudice Sportivo hanno scosso i giorni di vigilia della trasferta dell’ Inter a Firenze, delineando uno scenario inedito per la panchina nerazzurra. Cristian Chivu, tecnico della formazione milanese, è stato ufficialmente fermato per un turno a seguito dell’espulsione rimediata durante l’infuocato match di sabato scorso contro l’ Atalanta. Il provvedimento nasce dalla doppia ammonizione inflitta all’allenatore rumeno, reo di aver ecceduto nelle proteste durante una gara caratterizzata da un altissimo agonismo. L’assenza di Chivu allo stadio Artemio Franchi rappresenta un’incognita tattica e psicologica per la squadra, che si troverà priva della sua guida principale in un campo storicamente ostico. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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