A Empoli, il ‘Voice & Swallowing Center’ dell’ospedale San Giuseppe ha raggiunto un nuovo record di interventi di chirurgia laser e cure personalizzate. L’evento ha visto la partecipazione di un esperto di fama internazionale, il luminare Remacle. La struttura si conferma come una delle più avanzate della regione nel trattamento delle patologie vocali e deglutitorie.

EMPOLI – Un traguardo clinico e organizzativo che proietta l’ospedale San Giuseppe ai vertici della sanità regionale. Nella giornata di oggi è stato ufficialmente tagliato il nastro del Centro della voce e deglutizione (noto anche come Voice & swallowing center ), un presidio di secondo livello dell’Azienda Usl Toscana centro interamente dedicato alla diagnosi e al trattamento delle patologie laringee. Situata al terzo piano del blocco B, la struttura è operativa già dal 2024 sotto la direzione del dottor Gianluca Leopardi, responsabile del reparto di Otorinolaringoiatria per l’area di Empoli e Firenze. I numeri accumulati in questo biennio... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Chirurgia laser e cure su misura: a Empoli bilancio record per il ‘Voice & swallowing center’. Ospite il luminare Remacle

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