Chiariello | il futuro di Conte dipende dall’intesa col club

Dopo la vittoria contro il Lecce, Antonio Conte ha parlato pubblicamente, facendo riferimento alla possibilità di un futuro diverso con il club. Le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussione e hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. La questione principale riguarda il rapporto tra l’allenatore e la società, che potrebbe influenzare le decisioni future.

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Lecce continuano ad alimentare il dibattito sul futuro dell’allenatore e sulla prospettiva di proseguire il progetto tecnico con il Napoli. Il tema è stato affrontato anche dal giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Radio Crc per analizzare le parole del tecnico azzurro e le possibili evoluzioni del rapporto con la società. Secondo Chiariello, il punto centrale della questione non riguarda tanto il contratto quanto la sintonia tra allenatore e club. L’editorialista ha sottolineato come, nel caso di Conte, il proseguimento del lavoro dipenda soprattutto dall’unità di visione tra le parti al termine della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Chiariello: il futuro di Conte dipende dall’intesa col club Articoli correlati Leggi anche: Conte: «Il nostro futuro dipende dalla coppa che giocheremo» Skriniar può arrivare a Napoli, ma tutto dipende dal futuro di ConteSkriniar, difensore esperto e molto apprezzato da Conte, è stato accostato al Napoli in varie fasi di mercato anche in passato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chiariello il futuro di Conte dipende... Temi più discussi: Chiariello: Conte in campionato è straordinario, ora me lo aspetto più sperimentale; Chiariello: Conte ha fatto spendere 350 milioni in due anni al Napoli! Se vuole restare deve accontentarsi; L'editoriale di Chiariello: Conte ha fatto spendere 350mln! Vuole restare? Deve accontentarsi; Chiariello: De Laurentiis si è convinto! Centro sportivo a Monteruscello, architetti già al lavoro. Futuro Conte, Chiariello: Visto? Già lo dissi che i contratti non contano con luiUmberto Chiariello ha parlato a Radio Crc commentando quelle che sono state le parole di Conte in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce. Io lo dico tutti i giorni ma non mi credevate, or ... msn.com Futuro Conte, da CRC la rivelazione: Può accadere il prossimo annoUltime notizie Napoli - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto il radiocronista di Radio CRC Carmine Martino. Intervista Carm ... msn.com Chiariello: “Conte non guarda ai contratti, ma il Napoli non può spendere ancora così” All’indomani della vittoria del Napoli sul Lecce, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il momento del club nel suo editoriale su Canale 21, soffermandosi soprattutto - facebook.com facebook Luigi Maiello comandante ad Arzano, prende il posto di Biagio Chiariello. x.com