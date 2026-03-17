Domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni con 113mila cittadini riminesi chiamati alle urne. Nei seggi non si registrano differenze tra uomini e donne. È prevista una partecipazione che segue le nuove modalità di voto introdotte di recente. Un incontro con Baldassarre si è tenuto per sostenere il Sì.

Domenica e lunedì si torna alle urne per il referendum. Sarà la prima volta con le modifiche introdotte nelle modalità di voto. Per la prima volta infatti le liste di sezione non saranno più suddivise per genere con uomini da una parte e donne dall’altra. Le liste accorperanno tutti gli etlettori in un unico elenco alfabetico. Addio, dunque, alle tradizionali file divise per sesso: al seggio si farà la fila in base alla lettera iniziale del cognome. I riminesi iscritti nelle liste elettorali che potranno esercitare il diritto di voto a Rimini sono 112.776, distribuiti in 143 sezioni elettorali. Tra questi ci saranno anche i 63 ultracentenari residenti a Rimini che figurano nelle liste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiamati al voto 113mila riminesi, ai seggi niente divisioni per sesso. Incontro per il Sì con Baldassarre

Articoli correlati

Referendum 22 e 23 marzo: voto domiciliare e trasporto gratuito ai seggi per elettori con disabilitàIl Comune di Ancona ha previsto specifiche misure per le persone che, per condizioni di infermità o non autosufficienza, non possono recarsi...

Per il referendum a Montesilvano trasporto gratuito ai seggi e voto assistito per le persone disabiliLo ha fatto sapere il Comune illustrando i dettagli per la richiesta del servizio di assistenza in occasione del referendum costituzionale del 22 e...