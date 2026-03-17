Nelle ultime ore è circolata la notizia che Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021, avrebbe adottato un uomo che sarebbe diventato il suo unico erede legittimo. La voce suggerisce che si tratti di una persona che avrebbe ricevuto la tutela legale e il diritto su diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia ha suscitato interesse tra i media e il pubblico.

A sorpresa, nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Raffaella Carrà, la grande artista scomparsa nel 2021, avesse adottato un figlio che, di fatto, risulterebbe l’unico erede legittimo al suo patrimonio, dei diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. A stabilirlo un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso; il figlio “segreto” di Carrà, il cui vero nome era Raffaella Maria Roberta Pelloni, si chiamerebbe Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, direttore e titolare della Arcoiris edizioni musicali, nonché ex segretario personale e manager proprio di Raffaella Carrà, cui è stato legato fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Chi è l’uomo che Raffaella Carrà avrebbe adottato come figlio

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