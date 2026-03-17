Chi è l’ex fidanzata di Nicolò Brigante Virginia Stablum scelta a Uomini e Donne

Virginia Stablum, ex fidanzata di Nicolò Brigante, è stata scelta a Uomini e Donne. Nicolò Brigante, ex tronista del programma, si prepara a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2026.

Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne, è pronto a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2026. Durante il suo percorso sul trono di Uomini e donne, ha concluso il proprio percorso scegliendo Virginia Stablum ma la loro storia è durata circa due mesi. La relazione fuori dal programma, infatti, non è mai decollata e tra i due non è effettivamente scattata la scintilla. Virginia, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo diventando Miss Universo Italia 2022. Virginia, inoltre, è stata una delle veline dell’edizione serale di Striscia la Notizia. A proposito della... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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