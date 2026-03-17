Chi è Leonard Prescott il portiere 16enne pronto a esordire contro l'Atalanta in Champions League

Leonard Prescott è un portiere di 16 anni in forza alla squadra giovanile del Bayern Monaco, dove si sta facendo notare come titolare nella Nazionale Under 17. La sua possibile prima convocazione con la prima squadra potrebbe arrivare in occasione della partita di ritorno contro l'Atalanta negli ottavi di Champions League, qualora Urbig non fosse disponibile. La sua presenza nel gruppo della prima squadra è molto attesa.

Si chiama Leonard Prescott, ha solo 16 anni, gioca nelle giovanili ed è titolare in Nazionale Under17: potrebbe essere lui il titolare del Bayern Monaco contro l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions se non dovesse farcela Urbig. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il Bayern perde tutti i portieri, contro l’Atalanta può giocare il 16enne Prescott: è nato nel 2009Con quattro portieri indisponibili su quattro effettivi della prima squadra, il Bayern Monaco ridefinisce il confine dell’emergenza infortuni.

Tutto quello che riguarda Leonard Prescott

Temi più discussi: Bayern tra stipendi alti, bilanci in attivo e giovani: a Bergamo con un portiere di 16 anni; Bayern, Kompany è senza portieri: con l'Atalanta potrebbe toccare al 16enne Prescott. Ma serve un permesso alla... Yamal; Chi è Leonard Prescott, il portiere 16enne del Bayern Monaco pronto contro l'Atalanta; Emergenza portieri per il Bayern Monaco: contro l'Atalanta può debuttare Leonard Prescott, ha solo 16 anni.

Chi è Leonard Prescott e perché giocherà lui in Bayern Monaco-Atalanta?Scopri chi è Leonard Prescott, il portiere classe 2009 del Bayern Monaco che potrebbe esordire in Champions League contro l’Atalanta a soli 16 anni. Storia, carriera e curiosità sul giovane talento. tag24.it

Chi è Leonard Prescott, il portiere 16enne del Bayern Monaco pronto contro l'AtalantaEmergenza portieri per il Bayern Monaco, quattro infortuni sui quattro effettivi e si scalda il il classe 2009 Leonard Prescott. msn.com

Situazione portieri in casa Bayern Monaco: Manuel Neuer infortunato Jonas Urbig infortunato Sven Ulreich infortunato Leon Klanac infortunato A quanto pare in coppa, per il ritorno toccherà a Leonard Prescott, appena 16 anni, ma già 196 cm. x.com

Sì, il Bayern si presenta al ritorno contro l'Atalanta con la qualificazione già in tasca. Ma intanto ha non uno, bensì 4 portieri infortunati: Neuer, Ulreich e Klanac sono out, Urbig in dubbio. E così mercoledì può toccare a un volto nuovo: Leonard Prescott, 16 anni - facebook.com facebook