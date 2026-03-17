Chi è Joe Kent che si è dimesso contro la guerra e perché i trumpiani lo avevano già scaricato

Joe Kent, ex direttore del National Counterterrorism Center nominato durante l’amministrazione Trump, ha annunciato le sue dimissioni attraverso un messaggio pubblicato su X, spiegando di non poter più sostenere la guerra in Iran. La sua scelta arriva dopo aver ricevuto critiche da parte dei sostenitori di Trump, che avevano già deciso di scendere dal suo fianco.

(Adnkronos) – Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center nominato da Trump, si è dimesso con una lettera pubblicata su X in cui sostiene di non poter “in coscienza” sostenere la guerra in Iran. Il documento, però, contiene una serie di affermazioni false o distorte che stanno già scatenando reazioni bipartisan, e hanno convinto la. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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