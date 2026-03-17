Dal 1998 Cesara Buonamici è legata al medico israeliano Joshua Kalman. Nel 2022 si sono sposati a Fiesole, la città natale della giornalista, dopo un fidanzamento durato ventiquattro anni. La cerimonia è stata intima, con pochi invitati presenti. La coppia ha scelto di celebrare l’unione nella città di origine di Cesara Buonamici.

Dal 1998 Cesara Buonamici è legata al medico israeliano Joshua Kalman. Dopo ventiquattro anni di fidanzamento, nel 2022 la giornalista e il dottore si sono uniti in matrimonio nella città natale di Cesara, Fiesole, alla presenza di pochissimi invitati. Tra gli invitati al rito civile c’erano anche Clemente Mimun, l’allenatore Cesare Prandelli ed Emanuele Filiberto di Savoia. I festeggiamenti ufficiali sono stati invece rimandati di qualche giorno, quando Cesara e Joshua hanno tenuto uno speciale ricevimento con oltre cento invitati alla Terrazza Borromini a Roma. “Qualcosa cambia quando ci si sposa. Da fidanzati si sta molto bene, però mi fa piacere dire ‘mio marito’”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Cesara Buonamici, il medico israeliano Joshua Kalman

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