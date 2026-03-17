Chi è Giovanni Calvario lavoro fidanzata ex Giorgia vita privata e le critiche sul reality Netflix

Da metropolitanmagazine.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanni Calvario, 36 anni, è un imprenditore romano che sui social si descrive come creativo, runologo e mecenate. È conosciuto anche per aver partecipato a un reality su Netflix, dove ha ricevuto alcune critiche. Nella sua vita privata, è fidanzato e ha un passato sentimentale con una ex concorrente del programma. Oltre al lavoro, si occupa di diverse iniziative legate al suo ruolo di imprenditore.

Giovanni Calvario  ha 36 anni ed è originario di Roma. Sui social si definisce un «imprenditore creativo, runologo e mecenate». Gli spettatori del reality Netflix ricorderanno la sua passione per la lettura, l’esoterismo e la dimensione spirituale oltre al sogno di voler vivere in un castello che vorrebbe trasformare in una location per eventi e festival, con laboratori, ristorazione, wellness e fattoria. Per questo, si riferisce a se stesso anche come “Duca” (ma non ha alcun titolo nobiliare). Si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla partecipazione al reality Netflix L’amore è Cieco-Italia, dove è stato a lungo criticato e definito “manipolatore” e “malessere” per il suo comportamento con le donne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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