Chi è Gennaro Panzuto | ‘Genny terremoto’ è tornato in carcere Dagli omicidi di Camorra al successo social

Gennaro Panzuto, conosciuto come “Genny terremoto”, è tornato in carcere. È coinvolto in precedenti episodi legati alla Camorra, tra cui alcuni omicidi, e ha recentemente riscosso attenzione sui social media. La sua figura ha fatto notizia anche per la sua attività online, che ha attirato l’interesse di molti. La sua vicenda giudiziaria continua ad essere al centro dell’attenzione pubblica.

Napoli, 17 marzo 2026 – Non ha pagato tutti i suoi debiti con la giustizia, Gennaro Panzuto: l’ex boss della Camorra, 51 anni, è stato arrestato sabato scorso a Frosinone, in esecuzione di un provvedimento di incarcerazione emesso il 13 marzo scorso: deve scontare 8 anni e 6 mesi di reclusione, pena residua per reati di droga. In passato ritenuto ai vertici del clan della Torretta e legato all' Alleanza di Secondigliano, ‘Genny terremoto’ è stato latitante: considerato uno dei sicari camorristi più temuti, viene arresto in Inghilterra nel 2007 e diventa collaboratore di giustizia: confessa crimini, indica agli inquirenti luoghi, mandanti ed esecutori di delitti, e porta al ritrovamento di prove e armi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chi è Gennaro Panzuto: ‘Genny terremoto’ è tornato in carcere. Dagli omicidi di Camorra al successo social Articoli correlati Arrestato Gennaro Panzuto, l’ex camorrista “Genny Terremoto” diventato tiktoker. Deve scontare 8 anni per droga"Genny Terremoto" deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 6 mesi di carcere per reati legati agli stupefacenti. Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per "residuo di pena"Gennaro Panzuto, ex boss della camorra diventato un influencer su TikTok, è stato arrestato a Frosinone. Una selezione di notizie su Gennaro Panzuto Temi più discussi: Gennaro Panzuto, arrestato l'ex boss influencer della Torretta: torna in carcere Genny Terremoto; L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga; Arrestato Gennaro Panzuto: deve scontare 8 anni; In manette Genny o' terremoto Panzuto, tiktoker da migliaia di followers ex killer dei Licciardi. Chi è Gennaro Panzuto: ‘Genny terremoto’ è tornato in carcere. Dagli omicidi di Camorra al successo socialUn passato come collaboratore di giustizia, poi la seconda vita da influencer anti-mafia. Ma magistrati e vittime guardano con sospetto alla sua sovraesposizione mediatica. Cinquantuno anni, deve fini ... quotidiano.net Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per residuo di penaIn manette a Frosinone Gennaro Panzuto, l'ex boss napoletano diventato un influencer su TikTok: quanti anni di carcere deve scontare ... virgilio.it Arrestato Gennaro Panzuto, l'ex boss della camorra diventato influencer su TikTok #napoli x.com In manette Gennaro Panzuto, 51 anni, oggi noto tiktoker ed ex boss della camorra napoletana. Gli agenti della Squadra mobile di Napoli lo hanno rintracciato sabato scorso in un appartamento a Frosinone. L’uomo non ha opposto alcuna resistenza ai poliziott - facebook.com facebook