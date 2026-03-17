Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per residuo di pena

A Frosinone è stato arrestato Gennaro Panzuto, ex boss napoletano noto anche come influencer su TikTok. L'uomo ha ricevuto un provvedimento di arresto per residuo di pena e si trova attualmente in custodia. La notizia è stata confermata dalle autorità locali che hanno eseguito l'operazione. Panzuto aveva un seguito considerevole sui social media, dove condivideva contenuti di vario genere.

Gennaro Panzuto, ex boss della camorra diventato un influencer su TikTok, è stato arrestato a Frosinone. Le manette sono scattate per “residuo di pena”, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 13 marzo dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli. Il 51enne deve ora espiare una pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Gennaro Panzuto arrestato a Frosinone L'ex boss diventato influencer su TikTok smitizzando Gomorra Gli scontri con il deputato Francesco Emilio Borrelli Gennaro Panzuto arrestato a Frosinone Panzuto è stato arrestato sabato scorso, nel pomeriggio, dagli agenti della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chi è Gennaro Panzuto ex boss influencer su TikTok arrestato a Frosinone per "residuo di pena" Articoli correlati Leggi anche: L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga Leggi anche: Chi è Simone Basile, l’influencer accusato di maltrattamenti dall’ex che ha ripreso il 18enne morto su TikTok Tutti gli aggiornamenti su Gennaro Panzuto Temi più discussi: Gennaro Panzuto, arrestato l'ex boss influencer della Torretta: torna in carcere Genny Terremoto; L'ex boss tiktoker torna in cella: Gennaro Panzuto deve scontare 8 anni per droga; Arrestato Gennaro Panzuto: deve scontare 8 anni; In manette Genny o' terremoto Panzuto, tiktoker da migliaia di followers ex killer dei Licciardi. Gennaro Panzuto, detto Genny Terremoto, è stato arrestato: torna in carcere l'ex boss ora TikTokerDeve scontare un cumulo di pena di 8 anni per reati legati al traffico di stupefacenti. Negli ultimi anni era diventato testimone di legalità e spiegava nelle scuole perché stare lontani dalla camorra ... rainews.it Gennaro Panzuto, arrestato ex boss influencer su TikTok: deve scontare residuo di penaLeggi su Sky TG24 l'articolo Gennaro Panzuto, arrestato ex boss influencer su TikTok: deve scontare residuo di pena ... tg24.sky.it La giustizia presenta il conto a Gennaro Panzuto, alias “Genny Terremoto”. L’ex killer del clan Licciardi, poi collaboratore di giustizia e volto social impegnato a lanciare messaggi di legalità, è stato arrestato dalla Squadra mobile di Napoli a Frosinone. Dovrà s - facebook.com facebook