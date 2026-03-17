Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano accusato di sfruttare operai

Andrea Dini, noto come cognato di Attilio Fontana, è attualmente sotto indagine a Milano con l'accusa di sfruttamento di operai legato a un caso di caporalato. L'inchiesta riguarda un'azienda coinvolta nella presunta gestione irregolare del personale e nelle condizioni di lavoro dei dipendenti. L'indagine è in corso e coinvolge vari aspetti delle attività dell'impresa.

Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, risulta indagato per caporalato a Milano assieme ad altre 5 persone. L’accusa nei confronti dell’azienda guidata dal fratello della moglie del governatore lombardo è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno”. Perché Andrea Dini è indagato per caporalato a Milano Chi è Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana Il precedente caso dei camici in Lombardia Perché Andrea Dini è indagato per caporalato a Milano Andrea Dini risulta indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta che riguarda lo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano, accusato di sfruttare operai Articoli correlati Leggi anche: Indagato Andrea Dini, cognato del governatore lombardo Attilio Fontana: “Caporalato”. Dama e Aspesi in controllo giudiziario “Caporalato e controllo giudiziario per Dama spa”, tra i cinque indagati che Andrea Dini cognato del governatore Attilio FontanaAndrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di... Approfondimenti e contenuti su Andrea Dini Temi più discussi: Aumenta il prezzo dei carburanti, la preoccupazione dei benzinai di Urbino: Non abbiamo margine di azione; Verso Team Altamura-Catania: i convocati rossazzurri; Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati; Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: Impedito la perizia. Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano, accusato di sfruttare operaiIl cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, risulta indagato per caporalato a Milano: l'azienda è accusata di sfruttamento della manodopera. virgilio.it Andrea Dini, cognato del presidente Attilio Fontana, indagato per caporalato: le accuse della ProcuraIndagine su Dama Spa e Aspesi: presunto sfruttamento della manodopera nella produzione di Paul&Shark coinvolge Andrea Dini, cognato del presidente lombardo Attilio Fontana. notizie.it Indagato per caporalato Andrea Dini, il cognato del governatore Fontana: “Sfruttava la manodopera cinese” x.com Caporalato, indagato Andrea Dini, cognato del Governatore Fontana, operai sfruttati 14 ore al giorno - facebook.com facebook