Chelsea-Psg | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Chelsea affronta il Paris Saint-Germain questa sera a Stamford Bridge, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca martedì 17 marzo e sarà visibile sia in diretta TV che in streaming. I due club si sfidano in una delle tappe decisive della competizione europea, con inizio programmato per questa sera.

(Adnkronos) – Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i Blues ospitano i parigini – in diretta tv e streaming – a Stamford Bridge nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 5-2 del Parco dei Principi con cui la squadra di Luis Enrique,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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