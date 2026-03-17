Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei?

Mojtaba Khamenei, nominato nuova Guida Suprema dell’Iran, ha pubblicato un messaggio su X, confermando in carica alcuni funzionari e dirigenti nominati dal padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, deceduto in un raid a Teheran. La sua comunicazione rappresenta il primo segnale di attività dopo la morte del predecessore. Fino a ora, non sono stati divulgati altri dettagli o dichiarazioni ufficiali sulla sua posizione.

La nuova Guida Suprema dell’Iran Mojtaba Khamenei ieri ha finalmente dato un segnale di vita. Lo ha fatto su X, confermando in carica funzionari e dirigenti nominati dal padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, morto in un raid su Teheran. «Con la presente annuncio che, per il momento, nessuno di loro necessita del rinnovo del proprio incarico. È fondamentale che continuino il loro lavoro in conformità con la linea politica e le direttive ricevute mentre era in vita». Ma non si è mai mostrato in pubblico dal giorno della sua nomina. E mentre emergono dettagli su come sia scampato all’attacco che ha ucciso il padre, si dice che oggi sia a Mosca. E che sia in coma. 🔗 Leggi su Open.online

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