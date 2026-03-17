Che fare se tra te e il canestro c’è Wembanyama?

Tra le fila della NBA si fa largo un nome che desta grande attenzione: Victor Wembanyama. Alto oltre 230 centimetri, anche se la sua altezza ufficiale non è confermata, e con un’apertura delle braccia di 243 centimetri, il giocatore sta attirando sguardi curiosi e aspettative crescenti. La sua presenza sul campo rappresenta un fenomeno che sta già facendo discutere appassionati e addetti ai lavori.

Uno spettro si aggira per la NBA: lo spettro di Victor Wembanyama. Questo spettro potrebbe essere alto oltre i 230 centimetri ( la sua reale altezza è dibattuta ) e ha un’apertura delle braccia di 243 centimetri. Semplicemente alzando il braccio, senza saltare, arriva a un’altezza di circa 305 centimetri, che poi è quella a cui è inchiodato il canestro. Quando salta, lo intuite, ci avviciniamo ai quattro metri. Quale avversario può dirsi al sicuro quando per il campo si aggira questo spettro? Nessuno. Recentemente Jaylen Brown si è definito il miglior two-way della Lega « se escludiamo Wembanyama», che ha definito «non umano». Draymond Green, uno che non è certo generoso con gli avversari, ha detto che averlo in campo è come avere «l’impatto di quattro giocatori in uno». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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