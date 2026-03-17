La Savino Del Bene Scandicci affronta il Fenerbahce nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League di volley. Dopo aver vinto 3-0 nella gara d’andata, la squadra toscana cerca di difendere il risultato e conquistare un posto in finale four. La sfida si gioca giovedì 19 marzo alle ore 17.

La Savino Del Bene Scandicci è attesa da una delle trasferte più delicate della stagione: giovedì 19 marzo alle ore 17.00 locali (15.00 italiane) le toscane scenderanno in campo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League femminile contro il Fenerbahçe Medicana Istanbul. La squadra di Marco Gaspari parte da una posizione di vantaggio dopo il 3-0 ottenuto all’andata al PalaWanny, ma la qualificazione alle Final Four è ancora tutta da conquistare. Il regolamento è chiaro: a Scandicci basterà vincere due set per chiudere la serie, mentre una sconfitta per 3-0 o 3-1 porterebbe al golden set di spareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League volley: Scandicci difende il 3-0 contro il Fenerbahce. In palio la finale four!

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