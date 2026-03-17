Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 continua con gli ottavi di finale e la trasmissione delle partite avviene in diverse emittenti televisive. Attualmente, tra le squadre in gara, una sola formazione italiana è ancora presente nel torneo. La copertura degli incontri è disponibile in vari orari e su canali specifici, secondo il programma ufficiale della competizione.

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