Champions League Bodo eliminato e Tancredi non ci sta | L’Inter riesce ad esserlo anche dopo un mese

Il Bodo Glimt è stato eliminato dalla Champions League, provocando reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Cristian Chivu, coinvolto nel dibattito, ha affermato che l’Inter riesce a mantenere alta la presenza anche dopo un mese. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati, con commenti che si sono concentrati sulla continuità delle prestazioni nerazzurre.

Inter News 24 Champions League, l’eliminazione del Bodo Glimt ha riacceso le discussioni sull’Inter di Cristian Chivu. Il match tra Sporting Lisbona e Bodo Glimt che ha visto i portoghesi trionfare per 5-0 in casa dopo i tempi supplementari, ribaltando così il 3-0 maturato in Norvegia, ha fatto parlare anche dell’Inter. I nerazzurri infatti, nemmeno un mese fa, sono stati eliminati dal Bodo ai playoff di Champions League. Proprio su questo è intervenuto sul suo account X Tancredi Palmeri. Il giornalista trova assurdo che la squadra di Cristian Chivu sia oggetto di critica anche dopo che sono passate tutte queste settimane dall’eliminazione. IL POST – L’Inter riesce a essere oggetto di critica pure quando è già uscita dalla Champions da un mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Temi più discussi: Prosegue la favola del Bodo Glimt! Sporting sconfitto 3-0; Il Bodo/Glimt non si ferma più: travolto anche lo Sporting, quinta vittoria di fila in Champions; Real Madrid e PSG travolgenti nei big match di Champions League, che tripletta di Valverde. Il Bodo/Glimt strabilia; Champions League: Valverde da urlo, Real-City 3-0! Anche il Bodo vince 3-0, PSG-Chelsea è 5-2.

Il Bodo crolla a Lisbona, social impietosi: Inter, allora non sono così forti. E in Norvegia è buferaDopo aver vinto 3-0 all'andata, il Glimt ne prende 5 a Lisbona. In patria pensavano che fosse già chiusa la qualificazione: È un dramma ... corrieredellosport.it

Dopo aver vinto 3-0 all'andata, il Glimt ne prende 5 a Lisbona. In patria pensavano che fosse già chiusa la qualificazione: È un drammaDopo aver vinto 3-0 all'andata, il Glimt ne prende 5 a Lisbona. In patria pensavano che fosse già chiusa la qualificazione: È un dramma ... corrieredellosport.it

Il Bodo è squadra modesta, non da ottavi di Champions League. Bravissima ad andare oltre i suoi limiti, in 180' può succedere di tutto e con l'Inter aveva pescato il jolly in un mazzo di 100 carte. Ma questi avevano perso in casa con la Juve facendo segnare O x.com

Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodø/Glimt con una clamorosa rimonta: i norvegesi si devono arrendere dopo aver eliminato l’Inter ai playoff, la loro favola in Champions League è finita - facebook.com facebook